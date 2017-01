Volkswagen steht vor Vier-Milliarden-Strafe in USA

Rund vier Milliarden Dollar kostet VW der Betrug - © APA (AFP)

Volkswagen steht im Abgasskandal vor einer weiteren Einigung mit US-Behörden. In Verhandlungen mit dem US-Justizministerium sehe ein Vergleichsentwurf Strafzahlungen in Höhe von rund 4,3 Mrd. Dollar (4,1 Mrd. Euro) vor, teilte VW am Dienstag mit.