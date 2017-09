Volkswagen ruft 1,8 Millionen Autos in China zurück

Über 1,8 Millionen Autos müssen zurück in die Werkstätten - © APA (AFP)

Volkswagen ruft in China 1,82 Millionen Autos in die Werkstätten. Grund seien möglicherweise defekte Einspritzpumpen, teilte die chinesische Verbraucherschutzbehörde am Montag mit. Die Einspritzpumpen in diesen Autos würden bis zum 25. Dezember für die Kunden kostenlos ausgetauscht.