Volkswagen kündigt “Umstiegsprämie” an

Die “Umstiegsprämie” für Autos der Schadstoffklasse Euro 4 und älter werde aktuell von den Marken VW Pkw, Audi, Skoda, Porsche und VW Nutzfahrzeuge erarbeitet und solle zeitnah angeboten werden, teilte der Konzern am Freitag lediglich mit.

Alle deutschen Autobauer hatten nach dem Dieselgipfel am Mittwoch in Berlin neben einem Software-Update auch Aktionen angekündigt, um ältere Dieselautos von der Straße zu bekommen. Volkswagen will in Deutschland bei rund vier Millionen Fahrzeugen mit der Abgasnorm Euro 5 und Euro 6 eine neue Software aufspielen, um die Stickoxide zu reduzieren. Darin enthalten sind auch die rund 2,5 Millionen Fahrzeuge, die Volkswagen bereits wegen der Abgasmanipulation in die Werkstätten rufen musste. Davon seien bereits mehr als 70 Prozent umgerüstet, teilte das Unternehmen mit.

(APA/ag.)