“Volksverräter” ist deutsches “Unwort des Jahres 2016”

Der Begriff “Volksverräter” ist in Deutschland das “Unwort des Jahres 2016”. Das teilte die Sprecherin der Jury, die Sprachwissenschafterin Nina Janich, am Dienstag in Darmstadt mit. Das Wort sei ein “Erbe von Diktaturen”, unter anderem der Nationalsozialisten.