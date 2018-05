Volksschule zu Besuch bei der Koblar Musik

Alljährlich lädt der Schützenmusikverein Koblach die Schüler der Volksschule zur Jugendwerbung ins Vereinslokal.

Die Musikanten der Koblar Musik stellten den begeisterten Schülern die verschiedenen Instrumente vor. Im Anschluss durften die Kinder diese auch ausprobieren und die Mitglieder des Koblacher Musikvereines standen mit Rat und Tat zur Seite. Die meisten der Schüler konnten sich schnell mit den Instrumenten anfreunden und hatten sichtlich Spaß am musizieren. Einige der Volksschüler hatten so viel Spaß und Interesse, dass sie am selben Abend nochmals ins Probelokal kamen – dieses Mal in Begleitung ihrer Eltern. So hatten auch diese die Möglichkeit den Verein näher kennen zu lernen. Auch die Koblacher Dorfspatzen präsentierten sich an diesem Abend den anwesenden Gästen und zeigten auf, was man beim Schützenmusikverein Koblach alles erlernen kann. Dies stellt der SMV Koblach auch am 9. Juni von 14 bis 16 Uhr in der Musikmittelschule in Götzis vor. Hier besteht weiters die Möglichkeit, sich mit den Musiklehrern zu unterhalten. MIMA