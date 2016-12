Volksschule Mäder bastelte Weihnachtspakete

Mäder. (mima) Der Verein „Rettet das Kind“ ist eine unabhängige Hilfsorganisation für Kinder und deren Familien in Vorarlberg und unterstützt diese, wenn sie in Not geraten sind. Die Schüler der VS Mäder leisteten nun einen Anteil und bastelten tolle Weihnachtspakete.

Selbstgemalte Bilder

Die Schüler sammelten dazu in den vergangenen Wochen Spielsachen, Bücher und Winterbekleidung. Die gesammelten Artikel wurden dann sorgfältig in Kartons verpacht und von den Schülern mit selbstgemalten Bildern weihnachtlich gestaltet. Freudig wurden die Weihnachtspakete dann von den Schülern der 4b und ihrer Klassenlehrerin Martina Häle an die Vereinsleiterin von „Rettet das Kind“ Petra Grabher Huber übergeben. Die Geschenke wurden nun noch rechtzeitig vor Weihnachten an die betroffenen Familien verteilt.