Volksschüler auf den Spuren der Astronauten

„Mission X“ rückt Bewegung, Weltraumwissen und Ernährung in den Mittelpunkt.

Feldkirch-Gisingen Frühmorgens ins Klassenzimmer spaziert, sitzen alle Kinder schon an ihren Tischen. Die Lehrerin tritt ein, ein freundliches „Guten Morgen!“ hallt durch den Raum. Kurz darauf wird im Gang vor der Klasse Aufstellung genommen. Liegestütze, Sit-ups und Dehnübungen bringen den Körper in Schwung. Zwei dritte Klassen der Volksschule Oberau haben bei einem internationalen Schulwettbewerb namens „Mission X – train like an astronaut“ teilgenommen. Hierbei trainieren die Kinder wie Astronauten und lernen gleichzeitig über Bewegung, Ernährung und den Weltraum. Die Schüler der Klassen 3a und 3c sollten mit Bezug zu Astronauten zu gesünderer Ernährung und mehr Bewegung gebracht werden. Der internationale Schulwettbewerb wird von NASA und ESA organisiert. Die beiden Lehrerinnen Melanie Obriejetan und Eva Stadelmann mussten mit den Kindern 19 Missionen schaffen, davon 14 Bewegungsaufträge und fünf Ernährungsaufgaben, z.B. das Kennenlernen der Ernährungspyramide.