Volksmusik präsentiert

Das Motto des Konzerts war „Gspillt, gsonga und gschwätzt“, denn fast ausschließlich Volksmusikinstrumente wurden an diesem Abend präsentiert. Gerade für die Jüngsten handelte es sich um einen ihrer ersten Auftritte vor einem Publikum und dementsprechende herrschte bei dem einen oder anderen auch große Nervosität.

Unterhaltung

Dem guten Niveau und dem Unterhaltungswert tat dies allerdings keinen Abbruch und so sorgten die Musikschüler für viel Abwechslung, indem sie auf Instrumenten aber auch mit Gesang und diversen Ensembles das Gelernte zeigten. Aufgelockert wurde das Konzert auch durch kleine Lesebeiträge in Form von Gedichten oder Anekdoten. Und so entstand eine durchaus ansprechender Mix aus Gesang, Musik und Gelesenem, der vom zahlreiche erschienen Publikum mit viel Applaus honoriert wurde.

Übung macht den Meister

„Solche Auftritte sind wichtig für die Kinder, da sie hier ihr Können präsentieren können. Zudem wissen sie, warum das Üben notwendig ist“, so Dietmar Hartmann, der Leiter der Musikschule Montafon zur Intention solcher Konzertevents. Für die Kids stellte das Konzert auch einen Abschluss der Musikschule dar, bevor es in die wohlverdienten Sommerferien geht und im fast alle Schüler im Herbst mit frischer Energie wieder mit ihren Instrumenten sich zum Unterricht in der Musikschule Montafon einfinden.