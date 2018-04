Volksanwaltschaft kritisiert Richter-Proteste

Kalt-warm erhält die Regierung von der Volksanwaltschaft. Anlässlich der Präsentation des Jahresberichts wurden nämlich die Richter-Proteste deutlich kritisiert, störten diese doch das Vertrauen in den Rechtsstaat, wie Volksanwältin Gertrude Brinek befand. Andererseits wird die von der Regierung geplante Indexierung der Familienbeihilfe klar abgelehnt.

Übrigens hält die Volksanwältin auch im Strafvollzug den Personalstand insgesamt für “ausreichend”. Problematisch ist für sie, dass einzelne Ärztestellen in Haftanstalten nicht besetzt werden können. Hier werde es Sonderverträge brauchen, da es für Mediziner eben attraktivere Jobmöglichkeiten als die Arbeit in Gefängnissen gebe.

Verbessert hat sich die Situation laut Volksanwalt Peter Fichtenbauer in den Anhaltezentren, auch wenn diese eine Baustelle blieben. Belegt wird letztere Einschätzung durch einen Vorfall im PAZ Innsbruck, wo mehrere Personen während ihrer Unterbringung in der Zelle entweder völlig nackt oder nur mit Unterwäsche bekleidet angetroffen wurden. Zwei nackte Personen seien mehr als sechs Stunden zusammen in einer “gepolsterten Zelle” untergebracht gewesen.