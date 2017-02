Volksanwalt Kräuter fordert Impfpflicht gegen Masern

Volksanwalt Günther Kräuter - © APA

Volksanwalt Günther Kräuter hat am Samstag in einer Aussendung eine Einführung der Impfpflicht gegen Masern (Masern, Mumps, Röteln; MMR-Imfpung) in Kindergrippen, Kindergärten und Schulen gefordert. Dies sei angesichts der seit Jahresbeginn bereits aufgetretenen Erkrankungsfälle in Österreich gerechtfertigt. In diesem Jahr wurden schon mehr als 30 Erkrankungen registriert.