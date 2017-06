VOL.AT verlost zwei DVDs von “Hidden Figures”

“Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen” ist eine leidenschaftliche Hommage an drei herausragende afroamerikanische Frauen, die zu Beginn der sechziger Jahre bei der NASA arbeiten und an vorderster Front an einem der wichtigsten Ereignisse der jüngeren Zeitgeschichte beteiligt sind. Die brillanten Mathematikerinnen sind Teil jenes Teams, das dem ersten US- Astronauten John Glenn die Erdumrundung ermöglicht. Dabei kämpft das visionäre Trio um die Überwindung der Geschlechter- und Rassengrenzen und ist eine Inspiration für kommende Generationen, an ihren großen Träumen festzuhalten.

2017 Twentieth Century Fox Home Entertainment © 2017 Twentieth Century Fox Home Entertainment

“Hidden Figures” gibt es bereits jetzt als Download und ab 14. Juni als Blu-ray und DVD. VOL.AT verlost in Kooperation mit Twentieth Century Fox Home Entertainment zwei DVDs. Schicken Sie eine E-Mail an linda.carugati@russmedia.com, um am Gewinnspiel teilzunehmen.