VOL.AT verlost Star Wars-Puzzle von Ravensburger

Liebe Star Wars-Fans und Hobby-Puzzler aufgepasst: VOL.AT verlost das Star Wars XXL Saga Puzzle mit 5000 Teilen von Ravensburger.

Wir Ihr in dem Video sehen könnt, hat sich die VOL.AT-Redaktion selbst mal an dem 5000 Teile Puzzle versucht, scheiterte jedoch kläglich. Wir sind uns sicher, Ihr könnt das besser.

Schreibt einfach eine Email an natalie.schneider@russmedia.com, warum ihr das Puzzle haben wollt. Die Verlosung endet am Freitag, den 19. Januar. Die Gewinner werden per Email benachrichtigt. Ein Foto des Gewinners wird auf Facebook veröffentlicht. Möge die Macht mit Euch sein!