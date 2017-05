VOL.AT verlost eine Kenwood kMix Küchenmaschine

Wir haben von der Frima Kenwod eine kMix Küchenmaschine zur Verfügung gestellt bekommen, welche wir testen und anschließend verlosen dürfen. Kurz zu den Fakten des kleinen Küchenhelfers. Die kMix ist, wie zahlreiche andere Maschinen auch, im Retro-Look gehalten. Alleine das lässt wahrscheinlich viele Herzen höher schlagen. Mit 500 Watt schafft es die kMix jeden Teig butterweich zu kneten. Zudem hat sie ein Fassungsvermögen von fünf Litern. Der Lieferungumfang enthält einen Teighaken, einen Knethaken, einen Schneebesen und eine Gummiteigkarte.

Der Test

Um die Kenwood kMix zu testen haben wir kurzer Hand einen Schokokuchen gebacken. Die Bedienung und Handhabung der kMix ist kinderleicht. Der Küchenhelfer muss nur aus der Verpackung genommen werden und schon kann es losgehen. Innerhalb kürzester Zeit ist der Teig fertig und macht direkt Lust weiter zu backen. Der wohl größte Nachteil dieser Maschine ist ihre Lautstärke. Wer in einem Wohnblock wohnt und auch mal nach acht Uhr abends etwas backen möchte, sollte dann besser zum Schneebesen greifen.

Gewinne eine Kenwood kMix

Der Schokokuchen

Für den Schockokuchen brauchen Sie vier Eier, 200 Gramm Zucker, 150 Gramm Butter, ein viertel Liter Milch, 200 Gramm fein gehackte Nüsse, Kakaopulver, 200 Gramm Mehl und eine Packung Backpulver. Erst werden die Eier, der Zucker und die Butter schaumig gerührt. Dann werden die restlichen Zutaten dazu gegeben. Anschließen muss der Kuchen bei 180 Grad für 50 Minuten ins Backrohr. Hier ein kleiner Tipp: Schneiden Sie denn Kuchen solange er noch warm ist. Dann auskühlen lassen und genießen.