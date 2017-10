VOL.AT verlost DVDs von “Mädelstrip”

Nachdem ihr Freund sie am Abend vor ihrem gemeinsam geplanten exotischen Urlaub verlässt, überzeugt die ungestüme Träumerin Emily Middleton (Amy Schumer) ihre übervorsichtige Mutter Linda (Goldie Hawn), mit ihr ins Paradies zu reisen. Emily und Linda, beide völlig gegensätzlich, begreifen, dass das Beilegen ihrer Differenzen als Mutter und Tochter – auf unvorhersehbare und urkomische Art und Weise – der einzige Weg ist, dem unfassbar wilden Dschungelabenteuer zu entkommen, in das sie geraten sind.





“Mädelstrip” gibt es bereits jetzt als Download udn ab 26. Oktober auf Blu-ray und DVD. VOL.AT verlost in Kooperation mit 2017 Twentieth Century Fox Home Entertainment zwei DVDs von “Mädelstrip”. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, einfach eine E-Mail an redaktion@vol.at schicken.