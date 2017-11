VOL.AT verlost Blu-rays von "Begabt: Die Gleichung eines Lebens"

"Es ist nicht immer leicht, das Richtige zu tun!" - unter diesem Motto steht der neue Film von Chris Evans.

Der alleinstehende Frank Adler (Chris Evans) lebt zusammen mit seiner lebhaften, kleinen Nichte Mary (McKenna Grace) in einem Vorort von Tampa. Die Nachbarin Roberta (Octavia Spencer, OSCAR®-Preisträgerin in der Kategorie “Beste Nebendarstellerin”), Marys “beste Freundin”, hilft ihm, den Alltag zu meistern. Das glückliche Leben droht jedoch zu zerbrechen, als die Großmutter die besonderen Fähigkeiten ihres Enkelkindes bemerkt und sie an eine Schule für hochbegabte Kinder schicken will. Frank aber befürchtet, dass Mary dadurch ihrer Kindheit geraubt wird. Ein schrecklicher Streit um das Sorgerecht beginnt.