VOL.AT sucht den Mister Online 2017: Jetzt für deinen Favoriten abstimmen

Am Freitag, 13. Oktober 2017, wird in der Otten Gravour in Hohenems der WANN & WO Mister Vorarlberg 2017 gesucht. Schon jetzt kannst Du für den VOL.AT Mister Online 2017 abstimmen.

Misterwahl 2017

am 13. Oktober, ab 19 Uhr

in der Otten Gravour Hohenems

Tickets: Stehplatz: 22,50 Euro; VIP: 65 Euro (exkl. VVK-Gebühren) erhältlich unter www.laendleticket.com

Unter allen Zuschauern werden Fohren-Packages und ein EScooter von SNE EMobility verlost!

#8: David aus Feldkirch

#7: Mario aus Feldkirch

#6: Metin aus Lustenau

#5: Pascal aus Thüringen

#4: Giuliano aus Rankweil

#3: Michael aus Nüziders

#2: Dominik aus Lustenau

#1: Miki-Gino aus Dornbirn

Alle Mister Vorarlberg-Kandidaten im Portrait

Die Online-Wahl läuft bis Freitag, 13. Oktober, 11:59 Uhr.