VOL.AT sucht den besten Fidget Spinner im Ländle

Auf Spielplätzen und Pausenhöfen kommt man nicht mehr an ihm vorbei, aber auch große Kinder haben ihren Spaß damit. Die Rede ist vom Fidget Spinner. Und für alle die sich jetzt fragen, was das eigentlich sein soll, unsere Redakteurin Sara hat es ausprobiertund scheiterte kläglich.

Du glaubst du bist der “Beste Fidget Spinner” in ganz Vorarlberg? Dann schicke uns einfach ein kurzes Video von dir, wo du uns zeigst was du kannst. Wir entscheiden dann, ob du das Zeug dazu hast der Beste der Besten zu sein und unserer Sara das Spinnen beizubringen.

Schicke uns dein Video einfach über:

