VOL.AT berichtet live von der Begehung des Güterterminals in Wolfurt

Insgesamt investieren die ÖBB 66 Mio. Euro in die Erweiterung und Modernisierung des Güterzentrums. - © VOL.AT/Steurer

Wolfurt – Bereits seit Jänner 2015 wird in Wolfurt gebaut. Im Mai 2016 ging die Anlage für den Warenladungsverkehr in Betrieb, Mitte März wurde der erste Container-Kran montiert. Am Mittwoch findet eine offizielle Begehung des Güterterminals statt. VOL.AT berichtet live aus Wolfurt.