Nach dem Erfolg der vergangen Jahren und tausenden begeisterten Besuchern, starten die Vorarlberger auch dieses Jahr wieder bunt in den Sommer. Für dieses Jahr haben die Veranstalter verschiedene Punkte in den Fokus gesetzt. So wird es heuer eine neue und größere Bühne mit mehr Special Effekts, es wird noch mehr Live-Acts und ein größeres Essensangbot geben. VOL.AT ist in Dornbirn vor Ort und wird ab 14.15 Uhr live vom Messeareal berichten.