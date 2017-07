VOL.AT berichtet live vom 34. Milka Schokoladefest

© VOL.AT/Steurer

Am Samstag wird in Bludenz das 34. Milka Schokoladefest gefeiert. Unter dem Motto „Unvergesslich zart“ verwandelt sich die Alpenstadt in eine lila Erlebniswelt. VOL.AT ist vor Ort und berichtet ab 10 Uhr live vom Familienfest.