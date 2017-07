Die JugendbotschafterInnen der Caritas Auslandshilfe kehrten am vergangenen Wochenende von ihrem zweiwöchigen Einsatz in Äthiopien zurück. Mit im Gepäck haben sie zahlreiche Erlebnisse. Im Rahmen des Pressegesprächs erzählen sie von ihrer Reise. Zudem informiert Bischof Abraham Desta über die aktuelle Situation in seiner Heimat. VOL.AT berichtet ab 9.30 live aus Dornbirn.