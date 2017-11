Vokalkonzert und Mal-Workshop

„Wir alle sind Kulturschaffende“ lautet einer der Leitsätze der Kulturinitiative „Tal Schafft Kultur“, die von den Gemeinden Brand, Bürserberg und Bürs getragen wird.

Im Rahmen von „Tal Schafft Kultur“ entführt der Künstler Hubert Konzett die Teilnehmer eines Mal-Workshops in die Welt der Malerei mit ihren Epochen, Persönlichkeiten, Techniken und Stilen ei n. In Folge wird selbst eine Landschaft auf die Leinwand gebracht – als Farbexplosion mit Spachtel und experimenteller Technik. Geplant ist der Workshop am Freitag, 24. November, von 18 bis 20 Uhr, sowie am Samstag, 25 und Sonntag, 26. November, von 9 bis 12 sowie 14 bis 17 Uhr im Malatelier in der Volksschule Bürs. Anmeldungen sind über www.tal-schafft-kultur.at möglich, Anmeldeschluss ist der 20. November.