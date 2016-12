Vogelgrippe in Vorarlberg: Experten noch auf Ursachenforschung

Die Vogelwarte im deutschen Radolfzell beobachtet den Vogelzug aufwendig. Hier erhalten Wildvögel einen Sender, der über Jahre hinweg Daten zu Aufenthaltsorten, Flugrouten und Zuggeschwindigkeit liefert. Aus diesen Daten versuchen die Experten nun, Aufschluss darüber zu erhalten, wie die Vögel die Krankheit transportiert haben.

Bei den relativ kurzen Flugrouten zwischen Osteuropa und dem Bodensee spreche vieles für eine Verbreitung durch Wildvögel, berichtet Ornithologe Wolfgang Fiedler von der Vogelwarte am westlichen Bodenseeufer. Die meisten gefährlichen Virentypen würden jedoch offensichtlich in Südostasien entstehen und in unheimlich kurzer Zeit nach Europa gelangen. Die große Frage sei deshalb, was bei den weiten Transporten passiere.

Gefährliche Viren aus Asien

Der deutsche Naturschutzbund macht vor allem die Geflügelwirtschaft für die Verschleppung der Vogelgrippe verantwortlich. Ornithologe Fiedler denkt, das es ein Zusammenspiel beider Faktoren, kurzer Zugrouten von Wildvögeln aus Osteuropa und langer Transportrouten aus Südostasien, verantwortlich sei. Die Grundfrage laute, warum ein Virenstamm überhaupt gefährlich werden könne. Hier scheine die asiatische Intensivgeflügelzucht eine große Rolle zu spielen.

Schutz- und Überwachungszone wird aufgehoben

Indes werden die Schutz- und Überwachungszonen, die nach dem Ausbruch der Vogelgrippe in einem Betrieb in Hard eingerichtet worden sind, zum 24. Dezember aufgehoben, teilte Landesveterinär Norbert Greber mit. Während der letzten Wochen sind alle Geflügelhaltungen in der Schutzzone von einem amtlichen Tierarzt kontrolliert und untersucht worden. Dabei wurden keine weiteren Fälle festgestellt.

Die Stallpflicht endet in den Gemeinden Eichenberg, Langen, Buch, Bildstein, Schwarzach und Dornbirn. Weiterhin aufrecht bleibt die Stallpflicht aufgrund der erhöhten Gefahr durch die Lage an Gewässern in den Gemeinden am Bodensee, in Wolfurt, Kennelbach und Lauterach sowie in den Gemeinden entlang des Rheins bis nach Rankweil und Feldkirch.

Die Funde von Wildvögeln, die aufgrund des Vogelgrippevirus H5N8 zugrunde gehen, sinken indes weiter und es treten nur mehr vereinzelte Totfunde auf. Von insgesamt 450 verendeten Wildvögeln wurden 40 eingesendet. Davon konnte in 22 Fällen das Virus nachgewiesen werden. Der letzte positive Fall trat am 27. November auf.

Wie lange die Stallpflicht für die betroffenen Gemeinden noch aufrecht bleibt, lässt sich aktuell nicht vorhersagen. Neben den Orten in Vorarlberg ist auch das Seengebiet im Grenzbereich von Oberösterreich, Salzburg und Steiermark von der Stallpflicht betroffen.

