Vogelgrippe bei toten Schwänen in der Steiermark bestätigt

Probenentnahme aus einem toten Schwan - © APA (Fohringer)

Der erste steirische Vogelgrippe-Fall ist am Freitag von der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) bestätigt worden. Fünf tote Schwäne waren in Kalsdorf südlich von Graz in der Mur gefunden worden. Bei ihnen hat sich der Verdacht bewahrheitet: Sie waren mit dem Aviäre Influenza Typ A(H5N8) infiziert, teilte Gesundheitslandesrat Christopher Drexler (ÖVP) mit.