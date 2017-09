voestalpine errichtet neues Edelstahlwerk in der Steiermark

Zwischen 2019 und 2021 fließen 330 bis 350 Mio. Euro in das Vorhaben. Die Produktion soll in vier Jahren starten. An dem Investment im Mürztal hängen den Konzernangaben zufolge letztlich rund 3.000 Arbeitsplätze. Teile des dort bereits bestehenden Werkes, das in den kommenden Jahren ersetzt wird, sind über 100 Jahre alt. Jetzt erfolgt die Ersatzinvestition.

(APA)