VN-Stammtisch: Stau auf der Straße zu großen Einkaufszentren

Standortentwicklungen für Handel- und Gewerbebetriebe im Spannungsfeld von geändertem Einkaufsverhalten und mehr Verkehr: Auf die Wirtschaft warten große Herausforderungen. Über diese Problematik werden am Montagabend Fachleute und Politiker beim VN-Stammtisch diskutieren.

Eines ist unbestritten – Lustenau hat ein Verkehrsproblem. Tag für Tag ist das Ortsgebiet verstopft und Lösungen für das Verkehrsproblem lassen auf sich warten. Jede weitere Zunahme des Verkehrs könnte den Verkehrsfluss endgültig zum Erliegen bringen, so heißt es von Seiten der Initianten der abgewendeten Ikea-Volksabstimmung.

Gleichzeitig wird seit Jahren über die Erweiterung des Messeparks diskutiert. Erstens, weil mehr Verkaufsflächen mehr Verkehr generieren, zweitens, weil durch große Shoppingmalls am Stadtrand der Handel in den Ortszentren leide und drittens, weil durch den Siegeszug der Onlinehändler der stationäre Handel sowieso zurückgedrängt wird. Wie dem Problem begegnen? Am Podium beim VN-Stammtisch werden Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser, Bürgermeister Kurt Fischer, Standortfachmann Hannes Lindner und Verkehrsexperte Werner Rosinak vertreten sein.