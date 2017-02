Lieblingsrezepte für Kuchen und Torten gesucht

Egal, ob ein sommerlicher Früchtekuchen, ein sündiges Schokoladentörtchen, eine feierliche Geburtstags- oder eine mit viel Liebe gebackene Muttertagstorte. Die VN suchen Ihr Lieblingsrezept. Verraten Sie uns Ihre süßen Kreationen. Eine Profi-Jury wird die Rezepte bewerten und für das Rezeptheft auswählen.

Unter den Einsendern, deren Kuchen bzw. Torten im VN-Rezeptmagazin veröffentlicht werden und den Gewinnspielteilnehmern verlosen wir attraktive Preise. Als Hauptpreise werden unter allen Einsendern einen Gutschein vom Sentido Seehotel am Kaiserstrand in Lochau (für 2 Personen mit 1 Übernachtung in der Kaisersuite, Vital-Frühstücksbuffet, Nutzung des Spa- & Wellnessbereichs), ein Jahresbedarf Kaffee, zur Verfügung gestellt von Sutterlüty oder ein Mehlpaket von Vorarlberger Mehl verlost.

Schicken Sie uns Ihr Rezept

Einsendeschluss für Ihre Kuchen- und Torten-Rezepte ist Mittwoch, der 22. Februar 2017. Sie können uns die Rezepte ganz einfach über das nachfolgende Formular zukommen lassen.