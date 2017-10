VN Auto Award 2017: Jetzt noch die Chance nutzen und abstimmen!

Preise in Form eines Awards warten auf jene Fahrzeugmodelle mit dem größten Publikumszuspruch. In den zehn Kategorien, das zeigt ein Blick auf die Abstimmungslisten, zeichnet sich ein enges Rennen ab.

Während Audi in der Vorwoche noch in sechs der zehn Kategorien die Nase vorne hatte, ist mittlerweile Porsche bei den Sportwagen an erster Stelle und hat den Audi TT auf die Plätze verwiesen. Gute Chancen auf den Platz ganz oben hat aber nach wie vor Jaguar mit dem F-Type. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen zeichnet sich auch bei den „Trendsettern“ (Kompakt-SUV) ab, wo der VW Tiguan in der Gunst der Leser und VOL.AT-User vorne liegt. Dicht auf den Fersten sind ihm der Mazda CX-3 und Peugeot mit dem 3008.

VW, Audi, Skoda und Porsche beliebt bei Vorarlbergern

Bei den Stromern könnte Tesla nach der Premiere im Vorjahr auch beim 2. VN-Auto-Award ganz vorne landen. VW hat aber auch in dieser Kategorie mit dem e-Golf noch Chancen. Das trifft auf BMW mit dem i3 und Renault mit dem Zoe zu.

Allgemein scheinen Modelle des VW-Konzerns mit den Marken VW, Audi, Skoda und Porsche bei den Vorarlbergern sehr beliebt zu sein. Bei den „Praktischen“ (VW T6), den „Mittelgroßen“ (Audi A4), den „Kompakten“ (Audi A3), den „Kleinen“ (VW Polo), den „Großen“ (Audi A6), den „Geräumigen“ (VW Sharan), den „Geländegängigen“ (Audi Q7) liegen Fahrzeuge des größten europäischen Herstellers ganz vorne. Bis zum Ende der Wahl am 18. Oktober kann sich allerdings noch viel tun. Die Favoriten stehen stark unter Druck.

Mitmachen lohnt sich. Unter den Teilnehmern werden tolle Preise verlost (u.a. ein Gutschein für das Viersterne-Superior-Hotel alpina zillertal, 3 Übernachtungen).

(Red.)