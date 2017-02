VMS Altach mit toller Leistung beim Halbfinale der Lego League

Altach. (mima) Die First Lego League ist ein weltweiter Forschungs- und Roboterwettbewerb für 9 bis 16- jährige Jugendliche an dem heuer allein in Zentraleuropa etwa 850 Teams teilnehmen. Die VMS Altach stellt dazu auch schon seit Jahren immer ein Team und schaffte es in diesem Schuljahr erstmalig ins Halbfinale.

Eines der jüngsten Teams

Nachdem die Schüler der VMS Altach in der Vorarlbergwertung den tollen dritten Rang belegten, wartete Anfang Februar die Teilnahme beim First Lego League Halbfinale in St. Pölten. Insgesamt 15 Teams aus ganz Österreich haben sich dabei für das Halbfinale qualifizieren können – auf die Sieger wartete dann das große Finale in Regensburg. „Die Konkurrenz war sehr hart, viele Teams kamen aus höheren Schulen und die Schüler waren teils auch um einiges älter als unsere. Wir waren dabei eines der jüngsten Teams im Wettbewerb“, so Fachlehrerin Ulrike Bargetz. Die Aufgaben in Niederösterreich waren dieselben wie bei der Regionalausscheidung in Bregenz. „Unsere Schüler haben wie alle anderen im Vorfeld noch fleißig verbessert und geübt“, so Bargetz.

HTL Bregenz im Finale

Für ein Finalticket reichte es am Ende für die Schüler aus Altach leider nicht, doch das junge Team hat in St. Pölten alles gegeben und konnte sehr viel neues lernen. „ Es war für die Schüler, aber auch für uns Lehrer ein tolles Erlebnis bei so einem großen Ereignis dabei sein zu dürfen“, so die begleitende Lehrperson. Einen Erfolg für das Ländle gab es dann aber doch zu feiern – das Team der HTL Bregenz hat sich für das “Final Central Europe” in Regensburg qualifiziert. Die Altacher Schüler konnten aber auch hoch erhobenen Kopfes nach Hause kommen und blicken bereits in die Zukunft, wo im nächsten Jahr das nächste Antreten bei der First Lego League ansteht.