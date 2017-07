Vize-AKP-Chef plant Österreich-Besuch

“Hamza Dag würde sehr gerne nach Österreich kommen”, hieß es aus dem Büro des Politikers am Donnerstag auf APA-Anfrage. Ein Besuch sei in Planung, die entsprechenden Anträge würden bereits auf Ministerialebene liegen. Entscheiden sei aber noch nichts.

Ein Sprecher des Außenministeriums in Wien erklärte gegenüber der APA, dass bisher kein Antrag vorliege, auch gebe es keine neue Terminanfrage für einen Besuch Zeybekcis. Ihm hatte die Regierung am Montag ein Einreiseverbot erteilt. Zeybekci wollte bei einer von der Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD) organisierten Veranstaltung zum Jahrestag der Niederschlagung des türkischen Putschversuches am Sonntag in Wien-Liesing auftreten. Sowohl Kanzler Christian Kern (SPÖ) als auch Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) stellten sich mit Verweis auf die “Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit in Österreich” gegen Zeybekcis Besuch. Die “aufgeheizte Stimmung” in der Türkei solle nicht nach Österreich getragen werden.

Auf die Besuchspläne Dags angesprochen meinte auch der UETD-Sprecher Ramazan Aktas zur APA, dass “kein einziger Politiker und keine einzige Person aus der Türkei” zum Event “eingeladen oder erwartet” werde. Aufgrund der Ereignisse der vergangenen Tage habe sich der Vorstand der UETD zudem dazu entschlossen, keine Medienvertreter bei der Veranstaltung im Etap Event Center zuzulassen.

Laut “Kurier” will Dag auch in Deutschland – bei einer ähnlichen Veranstaltung anlässlich des Putsch-Jahrestages in Nürnberg – auftreten. “Die Bundesregierung hat Kenntnis vom geplanten Auftritt und sieht derzeit keine außenpolitischen Versagensgründe”, zitierte das Blatt eine Stellungnahme des Auswärtigen Amtes in Berlin. Die türkische Ausgabe der “Deutschen Welle” (DW) wertete dies, unter Berufung auf diplomatische Quellen, als positives Zeichen: “Grünes Licht” für eine Einreise Dags sei wahrscheinlich, da es noch keine Absage Deutschlands gegeben habe.

