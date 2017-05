„Viva la Vida“ in Schwarzenberg

Die Wälder Sängerinnen und Sänger freuen sich auf viele Besucher bei den Konzerten. - © ME

Schwarzenberg (me) Zwei Konzerte veranstaltet die Wälder Chorgemeinschaft Egg am Samstag, 27. Mai, 20.15 Uhr und Sonntag, 28. Mai, 18 Uhr im Angelika-Kauffmann-Saal in Schwarzenberg. „Viva la Vida“ (Es lebe Das Leben) ist das Motto des Konzertwochenendes.