Vitasek und Eckhart bei Deutschem Kleinkunstpreis geehrt

Der österreichische Kabarettist Andreas Vitasek und die steirische Poetry-Slammerin Lisa Eckhart werden im Rahmen des Deutschen Kleinkunstpreises geehrt. Vitasek erhält den Ehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz, Eckhart den Förderpreis der Stadt Mainz. Die Kleinkunstpreise gehen an die politische Kabarettistin Simone Solga, den Musikpoet Marco Tschirpke und Comedy-Schriftsteller Torsten Sträter.

Insgesamt fünf mit je 5.000 Euro dotierte Preise werden am 18. Februar 2018 verliehen. Der Deutsche Kleinkunstpreis gilt nach Angaben des Unterhauses mit insgesamt 25.000 Euro als höchst dotierter Preis seiner Art in Deutschland und als die älteste deutsche Auszeichnung, die in den Sparten Kabarett, Chanson/Lied/Musik und Kleinkunst vergeben wird. Erster Preisträger war der Kabarettist Hanns Dieter Hüsch im Jahr 1972.