"Visionen in Greifbares verwandeln"

Der Satteinser Simon Lorenzi (27) ist Architekturmodellbauer. Dreidimensionales Vorstellungsvermögen, Fingerspitzengefühl und Genauigkeit gehören zu diesem Job.

Seit drei Jahren ist der Modellbauer als Einzelunternehmer in der Branche tätig. Ganz unbekannt war ihm die Tätigkeit vor dem Jahr 2014 jedoch nicht: Hatte er doch schon als kleiner Bub und in seiner Jugend im Modelbauunternehmen seines Vaters an der Fräsmaschine tatkräftig mitgeholfen. Allerdings ahnte er da nicht, dass er einmal in die Fußstapfen seines Vaters treten würde. Das väterliche Unternehmen befand sich in denselben Räumlichkeiten, in welchen der Junior heute steht: in einem unscheinbaren Altbau im Herzen von Satteins. Inzwischen zeigt die Nachfrage, dass Simon Lorenzi seine Arbeit gut macht. Kunden und Auftraggeber des Modellbauers sind Vertreter von Baufirmen und Planungsbüros sowie Architekten. Dabei gibt es fast keine Grenzen für die Umsetzung von Ideen und Plänen. Der Einzelunternehmer fertigt von Modellen einfacher Hausprojekte bis zu großen Geländeplatten ganzer Stadtplanungswettbewerbe alles an. Nur für Plexiglasabdeckungen und Kleinteile wie maßstabsgetreue Autos ist er auf Zulieferer angewiesen. Ist ein Auftrag da, überarbeitet Simon Lorenzi zuerst die vorgelegten Pläne. Diese werden für die CNC-Fräsmaschine angepasst, mit welcher die Einzelteile dann anfertigt werden. Nun beginnt die eigentliche Kunst: händisch, mit viel Fingerspitzengefühl und Geduld werden die gesäuberten und geschliffenen Einzelteile zusammengesetzt. Mit geschickten Händen schafft Simon Lorenzi aus den Polystyrol-, Plexiglas- und Holzteilen kleine Modellbauten.