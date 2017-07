Visa erfreut Anleger mit starken Quartalszahlen

Der Überschuss schoss von 412 Millionen auf 2,1 Milliarden Dollar in die Höhe. Allerdings sind die Zahlen aufgrund von Sonderkosten im Zusammenhang mit dem Rückkauf des Europageschäfts vor einem Jahr nicht vergleichbar. Doch auch beim bereinigten Ergebnis konnte Visa nach eigenen Angaben um mehr als ein Viertel zulegen.

Die Zahlen übertrafen die Erwartungen der Analysten; die Aktie stieg nachbörslich zunächst um rund ein Prozent. Seit Jahresbeginn hat der Kurs bereits um mehr als 25 Prozent zugelegt. Visa verdient an den Gebühren, die bei Einkäufen mit Kreditkarten anfallen. Der Konkurrent American Express hatte am Vortag einen starken Gewinnrückgang vermeldet. Mastercard will seine Zahlen in einer Woche vorlegen.

(APA/dpa)