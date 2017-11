Virtuose Violinen wirbelten am Mittag

Ein Feuerwerk junger Violintalente des Landeskonservatoriums verzauberte jüngst auf dem „Konzert am Mittag“ die Zuhörer im Montforthaus.

FELDKIRCH Dank der Zusammenarbeit von Montforthaus und Landeskonservatorium findet seit dem Frühjahr etwa einmal im Monat zur Mittagszeit ein kostenloses „Konzert am Mittag“ von Studenten des Landeskonservatoriums im Montforthaus statt.

Zuletzt sorgte dabei die Violinklasse von Rudens Turku im Montforthaus für Furore, welche der in Albanien geborene Geiger seit 2013 am Landeskonservatorium leitet. Welch facettenreiches Spiel die fünf Violinschüler dabei ihren Instrumenten entlockten, begeisterte die gespannten Zuhörer im Foyer, zu denen auch Vizebürgermeisterin Dr. Barbara Schöbi-Fink mit Gatte Philipp und Stadtrat Wolfgang Matt zählten.

Das mitreißende Konzert am Mittag eröffnete Sarah Thurmann (19) mit einer Syncopation von Sarah Thurmann. Es folgte Johannes Ascher, der die Romanze Nr.2 in F-Dur von Ludwig van Beethoven zum Besten gab. Filigranes Gespür bewies Francesca Temporin (20) bei den flotten „Zigeunerweisen“ von Pablo de Sarasate. Aus dem hohen Norden vom finnischen Polarkreis fand Martta Kukkonen ihren Weg nach Feldkirch. Mit Olivier Messiaens Thema und Variationen trug sie im Montforthaus ein getragenes Kammermusikstück eines der führenden modernen Komponisten Frankreichs vor. Zum Abschluss wurde es mit einem Valse-Scherzo von Tchaikovsky noch einmal heiterer, bei welchem Fabiola Tedesca große Spielfreude und Talent an der Violine bewies.