Virtuelle Weiterbildung

Während früher Lernen in der klassischen Unterrichtssituation stattfand – mit Lehrendem, festem Lehrplan und Teilnehmern – sind heute die neuen Lernkonzepte flexibler und kommen so den Weiterbildungswilligen entgegen. Das Blended Learning, also die Verbindung von Präsenzphasen mit E-Learning, war in den vergangenen Jahren ein Schlagwort der Weiterbildungsbranche und wird es auch bleiben.

Mobile Learning

Ein großer Teil der Wissensvermittlung ist inzwischen virtuell und somit auch flexibler. Der Trend zum Mobile Learning wird immer größer. Lerninhalte, die per (Erklär-)Video, Podcast oder Online-Reader einfach auf dem Smartphone oder Laptop abgerufen werden können, sind von Zeit und Raum losgelöst. Feste Stundenpläne gibt es nicht. Lerndende müssen sich nicht von Kapitel zu Kapitel hangeln, sie können sich die Lerninhalte häppchenweise und bei Bedarf abrufen.