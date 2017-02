Vince Vaughn ist derzeit in "Hacksaw Ridge" zu sehen. - © AP

Die amerikanischen Schauspieler Vince Vaughn (46, “Hacksaw Ridge”) und Dwayne Johnson (44, “San Andreas”) gehen ihr nächstes gemeinsames Projekt an. 2005 standen sie zusammen für die Filmkomödie “Be Cool” vor der Kamera. Jetzt drehen sie das Comedy-Drama “Fighting With My Family”, wie das Kinoportal “Deadline.com” berichtet.