Vilimsky mit Le Pen und Salvini am 1. Mai in Nizza

FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky nimmt mit der Chefin der Rassemblement National (vormals Front National) Marine Le Pen und mit dem Chef der rechtspopulistischen Lega, Matteo Salvini, an einer politischen Veranstaltung am "Tag der Arbeit" am 1. Mai teil. Zu den Feierlichkeiten werden Vertreter der Mitgliedsparteien der "Bewegung für ein Europa der Nationen und der Freiheit" (MENL) geladen.

Bei der Veranstaltung wollen die Chefs der MENL-Parteien um Maßnahmen zum “Schutz der Identität und der Souveränität der Nationen” fordern, teilte die Bewegung mit. “Die jüngsten Wahlsiege der FPÖ in Österreich und der LEGA in Italien sind Erfolge für all jene, denen der Schutz des wahren Europa, der gemeinsamen Kultur am Herzen liegt”, hieß es auf der MENL-Webseite. Die EU habe die wahren europäischen Prinzipien verraten.

MENL ist im EU-Parlament in der rechtsgerichteten ENF-Fraktion vertreten. Neben der FN und den österreichischen Freiheitlichen ihr gehören auch die belgische Partei Vlaams Belang, die tschechische SPD (Freiheit und direkte Demokratie), und die polnische Nowa Prawica (NP) an.