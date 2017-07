Vilimsky fordert in Antisemitismus-Debatte verbale Abkühlung

FPÖ sieht sich einmal mehr in der Opferrolle - © APA (dpa)

FPÖ-Generalsekretär und Europamandatar Harald Vilimsky fordert in der Debatte über Aussagen seines Parteikollegen Johannes Hübner von den “selbsternannten Moralaposteln verbale Abkühlung an heißen Sommertagen”. Der “angebliche Fall von Antisemitismus” sei ein Sturm im Wasserglas, meinte Vilimsky am Samstag.