Vilimsky bei 1.-Mai-Feier von Le-Pen-Partei in Nizza

Marine Le Pen, die Vorsitzende der rechtspopulistischen französischen Partei Front National (FN), begeht den 1. Mai am Dienstag nicht wie üblich in Paris, sondern in Nizza zusammen mit Gesinnungsfreunden aus anderen europäischen Ländern - unter anderen FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky.

Vilimsky will eine Rede halten. Er werde in Nizza darlegen, was “Konsens der Regierung” in Hinblick auf die Zukunft der EU sei, sagte er gegenüber der APA. Europa solle mehr kooperieren, wo es Sinne mache wie beim Grenzschutz, aber in anderen Bereichen – Stichwort Bürokratie – zurückgefahren werden. Außerdem wolle er anlässlich des 1. Mai dazu anregen, darüber nachzudenken, dass Staatsbürger der jeweiligen Nation am Arbeitsmarkt bevorzugt werden sollen, so Vilimsky.