Viertes “Sommergespräch” mit Sebastian Kurz, ÖVP

In der anschließenden Ausgabe der “ZiB 2” werden Andreas Koller (Salzburger Nachrichten) und Isabel Daniel (Österreich) das vierte “Sommergespräch” analysieren. Die “Sommergespräche” 2017 werden jeweils am Sendungstag um 19.30 Uhr live-on-tape aufgezeichnet und dann um 21.05 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt.

Alles neu?

Der Bruch der rot-schwarzen Koalition und die Übernahme der ÖVP haben Sebastian Kurz in den Meinungsumfragen auf Platz eins katapultiert. Was hat die neue ÖVP inhaltlich zu bieten, außer der Sperre von Flüchtlingsrouten? Wie will Kurz mit dem Integrationsthema, für das er seit Jahren zuständig ist, gegenüber den Freiheitlichen und anderen Mitbewerbern punkten? Was verspricht sich der 31-Jährige von den Quereinsteigern auf seiner Liste? Ist eine Regierungszusammenarbeit mit den Sozialdemokraten noch denkbar? Und was, wenn der Kanzlertraum von Sebastian Kurz platzt?

Es folgt das letzte “Sommergespräch”:

Montag, 4. September: Christian Kern, SPÖ