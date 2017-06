Viertes Sommerfest am Garnmarkt

Rechtzeitig zum Schulschluss wird das Sommerfest am Garnmarkt gefeiert - © Quelle: Prisma

Götzis (ver) Bereits zum vierten Mal in Folge findet dieses Jahr am 6. und 7. Juli 2017 das Sommerfest „Am Garnmarkt“ in Götzis statt. Kurz vor Schulschluss wird „Am Garnmarkt“ mit einem umfangreichen Rahmen- und Kinderprogramm der Start in den Sommer gefeiert.