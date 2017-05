Viertes Meininger Maibaumfest trotzte dem Regen

Ganz Meiningen steckt im Maibaumfieber. Diesen Eindruck erhält man, wenn man das kolossale Festzelt betritt, wo regelrecht der Bär steppt: Bei Live-Musik mit dem Trio Wolkenbruch geht es nach der Feldmesse mit Frühschoppen am zweiten Festtag ausgelassen zu. Viele Besucher stehen singend und schunkelnd auf den Bierbänken.

Das Maibaumfest ist ein Brauchtum, das im Ländle nicht so bekannt ist. Allein vergangenes Jahr lockte das Meininger Maibaumfest stolze 2000 Besucher an. Auch heuer verwandelte sich somit der Bauhof wieder in einen Festplatz. Ein stolzer Maibaum vor dem Festzelt wurde nach einem Jahr intensiver Planung wieder von den Waldhexen errichtet. Die 47 Mitglieder im Alter von 16 bis 24 Jahren des noch jungen Faschingsverein “Waldhexen Meiningen” um Obmann Matthias Trappolin freuen sich enorm, dass ihnen auch heuer und trotz der schlechten Witterungsverhältnisse am 1. Mai ein tolles Maibaumfest gelang. “Fast alle unsere Mitglieder sind noch in der Ausbildung und haben wenig Geld zur Verfügung. Mit diesem Fest können wir unsere Faschingssaison mitfinanzieren” so Trappolin stolz über seinen Verein, der seit Anbeginn stets auf eigenen Beinen gestanden sei.