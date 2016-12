Nun ist noch ein Algerier flüchtig - © APA

Nachdem am 11. und 12. Dezember insgesamt fünf Schubhäftlinge aus dem Wiener Polizeianhaltezentrum am Hernalser Gürtel geflohen sind, sind vier bereits wieder gefasst. Drei Männer waren bereits kurz nach der Flucht wieder festgenommen worden, ein Algerier wurde bereits vergangenen Mittwoch in Salzburg gefasst, sagte Polizeisprecherin Michaela Rossmann.