Vierschanzen-Tournee: Kraft verlor am Bergisel viel an Boden

Der von einem Magen-Darm-Virus beeinträchtigte Salzburger kam am Mittwoch in der in nur einem Durchgang entschiedenen Konkurrenz mit 116 Metern auf dem Bergisel nur an die 18. Stelle und liegt in der Zwischenwertung der 65. Auflage fast 17 Punkte zurück.

Der Norweger Daniel Andre Tande (128,5 Meter) gewann nach Garmisch erneut und führt in der Tournee vor dem Finale in Bischofshofen rund zwei Punkten vor dem Polen Kamil Stoch, dem Vierten von Innsbruck. Stark unterschiedlicher Wind hatte einen fairen Wettbewerb verhindert und für große Verzögerungen gesorgt. Wegen einbrechender Dunkelheit war kein zweiter Durchgang möglich.

Ergebnis des dritten Bewerbes der 65. Vierschanzen-Tournee am Mittwoch in Innsbruck (nur ein Durchgang):

1. Daniel-Andre Tande (NOR) 125,7 (128,5)

2. Robert Johansson (NOR) 123,1 (133,0)

3. Jewgenij Klimow (RUS) 119,1 (127,0)

4. Kamil Stoch (POL) 117,4 (120,5)

5. Andreas Stjernen (NOR) 117,1 (122,5)

6. Maciej Kot (POL) 117,0 (121,0)

7. Manuel Fettner (AUT) 116,7 (120,0)

. Piotr Zyla (POL) 116,7 (121,0)

9. Sebastian Colloredo (ITA) 114,4 (122,5)

10. Noriaki Kasai (JPN) 114,3 (125,5)

11. Stephan Leyhe (GER) 113,0 (120,5)

12. Vincent Descombes Sevoie (FRA) 111,2 (120,5)

13. Andreas Wellinger (GER) 110,7 (119,0)

14. Jarkko Määttä (FIN) 110,4 (125,5)

15. Karl Geiger (GER) 110,0 (125,0)

16. Lukas Hlava (CZE) 106,9 (120,5)

17. Dawid Kubacki (POL) 105,6 (115,0)

18. Stefan Kraft (AUT) 103,3 (116,0)

19. Peter Prevc (SLO) 103,0 (114,0)

20. Jakub Janda (CZE) 102,2 (114,0)

21. Mackenzie Boyd-Clowes (CAN) 102,1 (115,5)

22. Denis Kornilow (RUS) 100,8 (114,0)

23. Clemens Aigner (AUT) 100,7 (114,0)

. Jan Ziobro (POL) 100,7 (115,0)

25. Domen Prevc (SLO) 100,4 (112,5)

26. Roman Koudelka (CZE) 98,8 (118,5)

27. Andreas Kofler (AUT) 98,4 (111,5)

28. Richard Freitag (GER) 97,6 (114,0)

29. Markus Eisenbichler (GER) 97,0 (112,0)

30. Daniel Huber (AUT) 92,3 (108,0)

