Vierjähriger erlitt bei Zusammenstoß Schädelbasisbruch

Ein vierjähriger Bub hat in einem Einkaufszentrum in Dornbirn schon vor zwei Wochen einen Schädelbasisbruch erlitten. Das Kind war in einem Sportgeschäft von zwei Jugendlichen, die auf einer Laufbahn ein Wettrennen machten, unabsichtlich niedergestoßen worden. Der Bub schien zunächst unverletzt geblieben zu sein, erst später stellte sich das Ausmaß des Unfalls heraus, teilte die Polizei nun mit.

Der Vierjährige hielt sich am 2. November gemeinsam mit seiner 31-jährigen Mutter im Sportgeschäft auf. Um 15.00 Uhr lief der Bub unmittelbar vor den beiden herannahenden Jugendlichen im Alter von etwa zwölf bis 14 Jahren auf die Laufbahn. Er wurde von den Burschen erfasst und auf die Bahn geschleudert. Da der Vierjährige sich scheinbar keine Verletzungen zugezogen hatte, wurden keine Daten ausgetauscht. Die Polizeiinspektion Dornbirn (Tel. 059133-8140) bittet die zwei Jugendlichen nun um Kontaktaufnahme.