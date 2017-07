Vierjährige trank Kunststoffreiniger und erlitt Verätzungen

Rettungshubschrauber brachte das Mädchen in die Grazer Kinderklinik - © APA (dpa/Symbolbild)

Ein vierjähriges Mädchen hat am Sonntagnachmittag im oststeirischen Ratten (Bezirk Weiz) in einem unbeobachteten Moment zu einem Kunststoffreiniger gegriffen und davon gekostet. Die Kleine wurde sicherheitshalber mit dem Hubschrauber ins LKH Graz geflogen. Laut den behandelnden Ärzten der Kinderklinik wird das Mädchen das Spital voraussichtlich noch am Montag wieder verlassen.