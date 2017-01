Vierfachjackpot lockt mit 6,2 Millionen Euro

Zum 37. Mal loben die Österreichischen Lotterien einen Vierfachjackpot aus. In der Mittwochsziehung warten 6,2 Millionen Euro. - © APA/Fohringer

Das neue Jahr fängt ja gut an – zumindest für Lottospieler, die einen wirklich dicken Fisch an Land ziehen wollen: Da am Sonntag wieder niemand die sechs Richtigen angekreuzt hatte, lockt am Mittwoch ein Vierfachjackpot mit rund 6,2 Millionen Euro, berichteten die Österreichischen Lotterien am Montag.