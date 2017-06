Vier von zehn Migranten leben in Wien

40 Prozent aller Migranten in Österreich lebten in Wien (634.900 Personen), rund 13 Prozent in Oberösterreich (211.500) bzw. Niederösterreich (200.700). Die wenigsten waren es mit zwei Prozent im Burgenland.

Die Bundeshauptstadt sticht auch beim Vergleich der Arbeitslosenquote hervor. Während diese im Jahr 2015 in Österreich bei Inländern acht Prozent und unter Ausländern rund 14 Prozent betrug, waren in Wien rund elf Prozent der Österreicher und etwas mehr als 19 Prozent der Ausländer ohne Job.

Etwas mehr als jeder Fünfte aller rund 1,13 Millionen Schüler in Österreich hatte im Schuljahr 2014/15 eine andere Umgangssprache als Deutsch. Im Pflichtschulbereich war der Anteil mit nichtdeutscher Umgangssprache besonders hoch, wobei auch hier die Bundeshauptstadt stärker betroffen ist. Während etwa knapp sechs Prozent aller Kärntner eine nichtdeutsche Umgassprache haben, sind an Wiener Hauptschulen knapp drei Viertel aller Schüler (71 Prozent) betroffen. An Neuen Mittelschulen sind in Wien mehr als zwei Drittel (69 Prozent) der Schüler nicht deutschsprachig, in Vorarlberg und Salzburg ist es rund ein Drittel (32 Prozent).

(S E R V I C E: “Bundesländer-Statistiken zu Migration & Integration 2016” im Internet unter )

(APA)