Vier von zehn Frauen schon einmal sexuell belästigt

41 Prozent der österreichischen Frauen sind schon einmal von einem Mann sexuell belästigt worden. Das ergab eine am Mittwoch veröffentlichte Erhebung des Linzer Market-Instituts. Zehn Prozent der Frauen wollten sich dazu nicht äußern. Von den befragten Männern gaben neun Prozent an, schon einmal von einem Geschlechtsgenossen und sieben Prozent von einer Frau belästigt worden zu sein.

Market interviewte am 16. und 17. November 409 Personen (198 Männer und 211 Frauen) über 18 Jahre, repräsentativ für die österreichische Bevölkerung, online. Im Vergleich zu anderen tagesaktuellen Themen stufen 40 Prozent der Frauen, aber nur 27 Prozent der Männer den Bereich sexuelle Belästigung als wichtig und relevant ein. Bei jenen, die meinten, das Thema sei mittelmäßig wichtig (38 Prozent) bzw. weniger relevant (18 Prozent), gab es keine großen Unterschiede zwischen den Geschlechtern, während es für zwölf Prozent der Männer, aber nur drei Prozent der Frauen überhaupt keine Rolle spielt.

Rund die Hälfte – bei beiden Geschlechtern – schätzte, dass die Häufigkeit sexueller Belästigungen in Österreich in den vergangenen Jahren in etwa gleich geblieben ist, ein Fünftel der Männer, aber 27 Prozent der Frauen dachten, es sei mehr geworden, 16 Prozent der Männer, aber nur acht Prozent der Frauen meinten, es sei weniger geworden. Der Rest äußerte sich nicht.